Fermy drobiarskie w powiecie iławskim stanęły w obliczu poważnego kryzysu po wykryciu trzech nowych ognisk grypy ptaków. W ostatnich dniach, w wyniku działań służb weterynaryjnych, wybito ponad 100 tysięcy sztuk drobiu. Wokół gospodarstw, gdzie stwierdzono obecność wirusa, wprowadzono strefy ochronne.

W powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wykryto trzy ogniska grypy ptaków (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wykryto trzy nowe ogniska grypy ptaków, co doprowadziło do wybicia ponad 100 tys. sztuk drobiu.

Służby weterynaryjne wprowadziły strefy ochronne wokół ferm, gdzie stwierdzono obecność wirusa, a hodowcy podejmują działania prewencyjne.

Od początku 2025 roku w regionie potwierdzono już 22 ogniska grypy ptaków w stadach hodowlanych.

W ostatnich dniach w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wykryto trzy ogniska grypy ptaków, co skutkowało wybiciem ponad 31 tys. indyków oraz 72 tys. brojlerów. Powiat ten jest drobiarskim zagłębiem regionu, funkcjonuje tu ponad 100 ferm drobiarskich i wylęgarnie.

Grypę ptaków w ostatnich dniach wykryto na fermach w Kamieniu Dużym i Lasecznie w gminie Iława oraz we wsi Śliwa w gminie Zalewo. Fermy, w których wystąpiła choroba, musiały wybić całe stada. Służby weterynaryjne wyznaczyły wokół nich strefy ochronne i dodatkowo strefę buforową.

Tam, gdzie było to możliwe, hodowcy drobiu prewencyjnie przeprowadzili uboje zdrowych zwierząt, ale nie wszędzie było to możliwe - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiatowa lekarz weterynarii w Iławie Małgorzata Kalitowska.

W powiecie iławskim grypa ptaków występuje od lat

Małgorzata Kalitowska przyznała, że w powiecie iławskim, ze względu na jego położenie i walory naturalne, od lat występuje grypa ptaków.

Ze względu na to, że jesteśmy zagłębiem drobiarskim, hodowcy wiedzą, że muszą w szczególny sposób pilnować reżimów sanitarnych, aby choroba się nie rozprzestrzeniała. Ze względu na liczebność stad wystąpienie choroby, to naprawdę poważne kłopoty dla hodowców. Niektórzy mają u nas piętrowe kurniki - powiedziała.

Od początku 2025 roku w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 22 ogniska grypy ptaków w stadach hodowlanych.