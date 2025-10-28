54-latek z Mazowsza usłyszał zarzut oszustwa na inwestycję w kryptowaluty. Wpadł w ręce policji, gdy w Kołobrzegu odbierał od 70-latka 90 tys. zł na rzekome inwestycje. Zatrzymany mężczyzna miał namówić seniora do zainstalowania aplikacji, która miała pozwolić mu na śledzenie osiąganych "zysków" z kryptowalut. Zatrzymany został tymczasowo aresztowany i grozi mu od 6 mies. do 8 lat więzienia.

54-latek z Mazowsza próbował oszukać seniora na inwestycje w kryptowaluty/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Oszustwo na kryptowaluty

Kołobrzescy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 54-latka z powiatu lipskiego (woj. mazowieckie), który próbował oszukać seniora na kwotę 90 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna miał namówić 70-latka do rzekomych inwestycji w kryptowaluty, których ofertę mieszkaniec Kołobrzegu znalazł w internecie.

Początkowo starszy mężczyzna wypełnił formularz kontaktowy. Następnie zadzwoniła do niego kobieta, a dopiero później mężczyzna. Miał on wschodni akcent i przestawił się jako "Dawid Pawłowski". Po jego namowach 70-latek zainstalował aplikację, za pomocą której miał śledzić zyski z rzekomych inwestycji.

Oszuści kuszą szybkim zyskiem

Senior najpierw przekazał oszustom niskie kwoty, jednak skuszony szybkim zyskiem zdecydował się "zainwestować" aż 90 tys. zł. Gotówkę wypłacił w placówce banku. Jej pracownicy, zaniepokojeni tą wypłatą, powiadomili policję. Funkcjonariusze obserwowali seniora do czasu, aż przekazał pieniądze 54-latkowi.

Został zatrzymany przez policję, gdy 70-letni mieszkaniec Kołobrzegu przekazywał mu 90 tys. zł na rzekomą inwestycję w kryptowaluty - poinformowała st. sierż. Pamela Borkowska, oficer prasowa kołobrzeskiej policji.

54-latek z Mazowsza usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie tymczasowym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Służby zaapelowały również o ostrożność w szukaniu szybkiego zysku w internecie. Zwrócono też uwagę, aby nie przekazywać gotówki nieznajomym i nie instalować aplikacji do inwestowania bez wcześniejszej weryfikacji źródła jej pochodzenia.