Nie żyje Mikołaj Boruć, 19-letnik strażak z OSP Ostrowice. Zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Dołgie (woj. zachodniopomorskie). "Odszedł od nas druh, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Jego śmierć jest ogromną stratą dla naszej jednostki i całej społeczności" - piszą w pożegnalnym poście koledzy z jednostki.

19-letni kierowca seata stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

Zmarły należał do OSP Ostrowice, niedawno ukończył kurs podstawowy strażaka-ratownika i brał udział w akcjach oraz zawodach pożarniczych.

Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne okoliczności zdarzenia, a lokalna społeczność żegna młodego druha.

Do dramatu doszło w środowy poranek 17 grudnia. 19-latek jechał samochodem osobowym marki seat, wypadł z drogi i uderzył w drzewo - przekazała TVN24 aspirant Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Siła uderzenia była tak duża, że życia 19-latka nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

OSP Ostrowice żegna strażaka

Śmierć młodego strażaka wstrząsnęła lokalną społecznością. Zmarły był strażakiem ochotnikiem związanym z OSP Ostrowice. Informację o jego odejściu potwierdzili druhowie w mediach społecznościowych.

"Z ogromnym bólem informujemy o tragicznej śmierci naszego druha Mikołaja" - napisali strażacy. Jak podkreślili, 19-latek niedawno - w maju tego roku - ukończył podstawowe szkolenie strażaków-ratowników. Od tamtej pory aktywnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach oraz zawodach sportowo-pożarniczych.

Koledzy wspominają go jako osobę zaangażowaną, odpowiedzialną i zawsze gotową do niesienia pomocy. "Odszedł ktoś, na kogo zawsze mogliśmy liczyć. To ogromna strata nie tylko dla naszej jednostki, ale i dla całej lokalnej społeczności" - podkreślili druhowie, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.