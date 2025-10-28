Gruzińskie Marzenie - partia u władzy w Gruzji - złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym we wtorek Szalwa Papuaszwili, przewodniczący gruzińskiego parlamentu. Rządzący domagają się delegalizacji 3 największych ugrupowań opozycyjnych.

Protesty w Tbilisi, listopad 2024/zdjęcie poglądowe / Marek Gorczyński / PAP

Opozycja do zdelegalizowania?

Gruzińskie Marzenie, czyli partia, która obecnie rządzi w Gruzji, domaga się delegalizacji 3 największych ugrupowań opozycyjnych - przekazała gruzińska agencja prasowa Interpress. Przewodniczący parlamentu Szalwa Papuaszwili powiedział we wtorek, że w tej sprawie została złożona skarga do Trybunału Konstytucyjnego.

Papuaszwili oświadczył, że ugrupowania, których dotyczy wniosek to Koalicja na rzecz Zmiany, Zjednoczony Ruch Narodowy (byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego) oraz Silna Gruzja. Polityk stwierdził, że stanowią one "realne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego".

Tymczasem wszystkie 3 ugrupowania prezentują poglądy prozachodnie - ocenia agencja Reutera.

Kryzys polityczny w Gruzji

Obecny etap kryzysu w gruzińskiej polityce rozpoczął się po wyborach parlamentarnych w 2024 r. Opozycja uznała je za sfałszowane. Także ze strony zachodnich państw wylała się fala krytyki, za nieprawidłowości w procesie wyborczym. Doszła wówczas do władzy rządząca partia Gruzińskie Marzenie, zdobywając 53,94 proc. głosów.