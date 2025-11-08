Groźny wypadek na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. W zderzeniu trzech pojazdów ucierpiało trzyletnie dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR.
W sobotę rano na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem doszło do groźnego wypadku.
Na odcinku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce, na trasie w stronę Szczecina, zderzyły się trzy pojazdy, w tym ciężarówka i samochód osobowy z przyczepą kempingową.
Jak ustaliło RMF FM, w wypadku ucierpiało trzyletnie dziecko, które zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie.
Ratownicy udzielili też na miejscu pomocy innemu dziecku i osobie dorosłej.
Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Służby wprowadziły objazdy.
Kiedy zakończą się utrudnienia w miejscu wypadku, artykuł zostanie zaktualizowany.