​Do groźnego wypadku doszło na jednej z ulic w Międzyzdrojach w województwie zachodniopomorskim. Kierowca autobusu przy próbie wyprzedzenia rowerzystki nie zachował ostrożności, w efekcie 74-letnia kobiety wpadła pod koła autobusu. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy, poszkodowana kobieta trafiła natomiast do szpitala.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek po południu na ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach.

Kierowca autobusu próbował wyprzedzić rowerzystkę, która jechała tym samym pasem jezdni. 47-latek zrobił to jednak na tyle nieostrożnie, że 74-letnia kobieta w ułamku sekundy znalazła się pod kołami pojazdu.

Chwile grozy przeżyła 74-latka. W ułamku sekundy znalazła się pod kołami autobusu KWP Szczecin / Policja

Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy

Rowerzystka ucierpiała. Kobietę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala w Świnoujściu, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Mężczyzna już poniósł konsekwencje swojej decyzji. Jak informuje policja, w związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Na miejscu zajścia zabezpieczono ślady.

Policja zapowiada także, że w sprawie będą prowadzone dalsze czynności, które mają pomóc w dokładnym wyjaśnieniu przebiegu i okoliczności wypadku.



Apel policji

Policja zaapelowała do wszystkich kierowców o rozwagę. "To zdarzenie jest dramatycznym przypomnieniem, jak niewiele potrzeba, by zwykła droga zamieniła się w miejsce tragedii. Rowerzysta na drodze jest niechronionym uczestnikiem ruchu - bez karoserii, bez poduszek powietrznych, bez szans w starciu z dużym pojazdem" - podkreślają mundurowi.