Muzeum Regionalne w Szczecinku zaprezentowało nowe eksponaty, które trafiły do placówki. Odnaleziono je w trakcie prac archeologicznych w okolicy miejscowości Grzmiąca.

Miecz z epoki brązu, który trafił do Muzeum Regionalnego w Szczecinku / Piotr Kowala / PAP

Do muzeum trafiły 3 eksponaty. To miecz z epoki brązu, siekierka i srebrna rzymska moneta.

Wszystkie artefakty znaleziono nieopodal Grzmiącej.

"Historia tego odkrycia rozpoczęła się od sygnałów o nielegalnych poszukiwaniach prowadzonych w tym rejonie. W odpowiedzi na te doniesienia, do legalnych i profesjonalnych prac przystąpili przedstawiciele grupy eksploracyjnej "Parsęta". Prace możliwe były dzięki zgodzie wydanej przez Nadleśnictwo Tychowo" - wyjaśnia muzeum na swojej stronie internetowej.

Eksponaty przekazane do muzeum / Piotr Kowala / PAP

Muzealnicy informują, że mający 3 tysiące lat miecz pochodzi z Bałkanów. Fakt, że dotarł aż na Pomorze, ma być dowodem na istnienie w tym okresie dalekosiężnych szlaków wymiany handlowej.

Srebrna moneta to denar wybity w Imperium Rzymskim. Przedstawiono na nim wizerunek Kryspiny, żony cesarza Kommodusa.

Moneta z wizerunkiem żony cesarza Kommudusa / Piotr Kowala / PAP

Trzecie znalezisko to siekierka, która - podobnie jak miecz, pochodzi z epoki brązu.

"Zabezpieczony skarb jest ważnym dowodem na to, że okolice dzisiejszej Grzmiącej nie były cywilizacyjną pustynią, lecz punktem na mapie, do którego docierały wpływy i towary z południa Europy - zarówno w epoce brązu, jak i w czasach rzymskich" - podkreśla muzeum.