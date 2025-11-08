Miś Wojtek - bohater, którego historia od lat porusza serca Polaków - wraca w nowej, barwnie ilustrowanej bajce dla najmłodszych. Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada powstała także wyjątkowa wersja audio tej opowieści. Na naszej stronie możecie nie tylko przeczytać, ale i posłuchać niezwykłej historii misia-żołnierza! Mamy też niespodziankę dla najmłodszych.

Historia misia Wojtka to niezwykła i wzruszająca opowieść z czasów II wojny światowej. Niedźwiedź, który przeszedł szlak bojowy z polskimi żołnierzami, stał się symbolem odwagi, przyjaźni i lojalności. Dziś jego losy przypominane są najmłodszym w nowej, barwnie ilustrowanej bajce, którą można nie tylko przeczytać, ale także wysłuchać w wersji audio.

Książeczka "Miś Wojtek", przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to propozycja skierowana do dzieci, które zaczynają poznawać historię Polski. 

Książka w przystępny sposób opowiada o losach niedźwiedzia Wojtka - od momentu, gdy jako mały, osierocony niedźwiadek trafił pod opiekę polskich żołnierzy w Iranie, przez wspólne przygody i codzienne życie w armii, aż po udział w jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej - pod Monte Cassino.

Uważam za szalenie niesprawiedliwe to, że każdy zna misia Paddingtona, a nasze dzieci nie znają historii misia Wojtka. Pojawiła się inicjatywa, żeby z tą historią nasze dzieci mogły się zapoznać
- opowiada w RMF FM Patrycja Kosińska, inicjatorka publikacji.

Autorzy książeczki zadbali o to, by historia Wojtka była nie tylko ciekawa, ale także zrozumiała dla najmłodszych. 

Pierwszą część książeczki napisałam sama z córkami. Młodsza córka, która ma dziewięć lat, pisała razem ze mną. Starsza córka, która ma lat szesnaście, redagowała pierwszy trzon tego tekstu - przyznaje i dodaje, że wszyscy pracujący przy projekcie konsultowali ze swoimi dziećmi. Część rzeczy zostało dopisanych, część uproszczonych. Tekst książeczki powstał mniej więcej w dwa tygodnie - mówiła Patrycja Kosińska, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzieci poznają codzienność żołnierzy, dowiadują się, jak wyglądała opieka nad misiem, jakie miał zwyczaje i ulubione przysmaki. Nie brakuje tu także wątków humorystycznych - Wojtek był znany z łakomstwa i zamiłowania do zabaw, a jego obecność w wojsku często wywoływała uśmiech na twarzach żołnierzy.

Szczególne miejsce w książce zajmuje opis udziału Wojtka w bitwie pod Monte Cassino. To właśnie tam niedźwiedź, już jako pełnoprawny członek 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, pomagał żołnierzom w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją. 

Pomagał, przynosił artylerię na dwóch łapach, zupełnie jak żołnierze. Nie był do tego specjalnie szkolony, natomiast uczył się od żołnierzy. Był prawdziwym bohaterem, szczególnie podczas walk w 1944 roku pod Monte Cassino
- opowiada Patrycja Kosińska.
 

Postawa Wojtka stała się inspiracją do stworzenia oficjalnego znaku oddziału - wizerunku niedźwiedzia niosącego pocisk, który do dziś jest rozpoznawalny wśród pasjonatów historii.

Publikacja "Miś Wojtek" została wzbogacona o kolorowe ilustracje Bartka Drejewicza, które przyciągają uwagę dzieci i pomagają lepiej wyobrazić sobie opisywane wydarzenia. Dodatkowo w książce znalazł się słowniczek wyjaśniający trudniejsze pojęcia wojskowe oraz kolorowanki, które pozwalają najmłodszym na kreatywne utrwalenie poznanej historii.

Posłuchaj wyjątkowej wersji bajki Miś Wojtek

Ale specjalnie dla Was mamy także wersję audio bajki, którą czytają znane z Faktów RMF FM głosy: Ewa Kwaśny, Tomek Staniszewski oraz... komandos Nawal - Paweł Jan Mateńczuk, były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, pisarz i podróżnik. Za oprawę dźwiękową odpowiada Wojciech Michalski ze Studia nagrań RMF FM. Nagranie dostępne jest poniżej.

Historia niedźwiedzia Wojtka

Miś Wojtek urodził się w Iranie, gdzie podczas wojny spotkali go polscy żołnierze. Był wtedy małym, słabym niedźwiadkiem. Żołnierze zaopiekowali się nim, karmili go mlekiem z butelki i nadali mu imię Wojtek. Szybko stał się ich ulubieńcem i towarzyszem.

Wojtek dorastał wśród żołnierzy, którzy traktowali go jak przyjaciela. Miś był wielkim łakomczuchem, uwielbiał miód, owoce i marmoladę, a czasem podkradał jedzenie ze spiżarni. Był też bardzo zabawny i lubił bawić się z żołnierzami, a nawet siłować się z nimi na łapy. Z czasem Wojtek stał się pełnoprawnym członkiem oddziału - otrzymał nawet własną książeczkę wojskową i stopień kaprala.

Wojtek towarzyszył żołnierzom w ich podróży przez Bliski Wschód aż do Włoch. Podczas bitwy pod Monte Cassino pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją, wykazując się odwagą i siłą. Jego postać stała się symbolem oddziału - żołnierze wybrali rysunek niedźwiedzia z pociskiem jako swój znak.

Po wojnie Wojtek zamieszkał w zoo w Edynburgu, gdzie odwiedzali go dawni towarzysze broni i wielu innych ludzi. Miś rozpoznawał język polski i reagował na polskich gości. Do dziś pamięć o nim jest żywa - w Polsce, Szkocji i we Włoszech stoją jego pomniki, a historia Wojtka jest symbolem przyjaźni, odwagi i niezwykłych losów wojennych.

