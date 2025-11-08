"Prezydent nie odmówił nominacji 136 osobom. To nieprawda, kłamstwo. Premier Tusk wstaje i się zastanawia, jak Polaków kolejny raz okłamywać każdego jednego dnia (…). Nie było ustalonej daty nominacji, nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, jak te nominacje mają być prowadzone" - mówił o aferze ws. stopni oficerskich prezydencki minister Marcin Przydacz, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem, to niech się nie dziwią, że nie ma nominacji" - dodawał.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP tłumaczył, że nominacje miały być tematem spotkania prezydenta z szefami służb. Zostali zaproszeni do pana prezydenta, było umówione spotkanie i nie przyszli. Nawet nie poinformowali o tym, że nie przychodzą. Później się okazało, że premier Tusk zakazał im przychodzenia do prezydenta - wskazał.

Na uwagę, że premier powiedział wczoraj mediom, iż zakaz pojawienia się szefów służb na prezydenckim spotkaniu nie był jego decyzją, polityk odpowiedział: Naprawdę? Dlatego mówię, że to jest człowiek, który kłamie każdego dnia.

Do spotkania nie doszło wbrew przepisom ustawy. Zablokował to Donald Tusk - ocenił Przydacz. Dopytywany, czy ma na to dowody, mówił: Oczywiście.

Tam (na spotkaniu z prezydentem - przyp. RMF FM) miała być rozmowa m.in. o tym, kiedy i jakie nominacje, w jakiej formule. Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem, to niech się nie dziwią, że nie ma nominacji. Natomiast po co robią? Między innymi po to, żebyśmy my nie rozmawiali o (projekcie - przyp. RMF FM) ustawy o obniżeniu prądu - podkreślił.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.