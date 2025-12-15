Podczas prac renowacyjnych w jednej z kamienic w centrum Szczecina odkryto dobrze zachowane polichromie z XIX wieku. Historyczne malowidła zostaną poddane rekonstrukcji, a budynek przy ul. Śląskiej 41 przechodzi obecnie kompleksowy remont.

Podczas renowacji kamienicy przy ul. Śląskiej 41 w Szczecinie natrafiono na oryginalne, XIX-wieczne polichromie ukryte pod warstwami farby.

Jak poinformowała prezeska Szczecińskiego TBS Grażyna Szotkowska, zakończono już pierwszy etap prac, w którym udało się odsłonić malowidła.

"Za nami pierwszy etap prac, w którym udało się odkryć dobrze zachowane, oryginalne polichromie. W drugim etapie będzie można poddać je rekonstrukcji i przywrócić ich pierwotny, XIX-wieczny charakter" - przekazała Szotkowska.

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała na prace konserwatorskie przy przejeździe bramnym dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Złożono już także wniosek o realizację kolejnych prac w 2026 roku.

"W połączeniu z wieloma równolegle realizowanymi pracami remontowymi w tym miejscu kamienica ma szansę odzyskać swój dawny blask" - dodała Szotkowska.

Obecnie w kamienicy trwa remont elewacji frontowej, docieplenie elewacji od strony podwórza, modernizacja instalacji elektrycznej i domofonowej oraz remont klatki schodowej.

W planach jest także wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych i poziomów w piwnicach.

Prace mają potrwać do lipca 2026 roku.



