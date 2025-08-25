Spłonął sklep sieci Netto przy ul. Kasprowcza w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie). Nie ma osób poszkodowanych.
Ogień pojawił się po godz. 1 w nocy. Na miejscu było 14 strażackich wozów.
Akcja gaśnicza już się zakończyła. Budynek spłonął doszczętne.
Na miejscu nadal są strażacy, którzy pilnują pogorzeliska.
Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.