Spłonął sklep sieci Netto przy ul. Kasprowcza w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie). Nie ma osób poszkodowanych.

Zobacz również:

Ogień pojawił się po godz. 1 w nocy. Na miejscu było 14 strażackich wozów. 

Akcja gaśnicza już się zakończyła. Budynek spłonął doszczętne. 

Na miejscu nadal są strażacy, którzy pilnują pogorzeliska.

Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane. 

Zobacz również:

Chciał zapalić za kółkiem. Chwila nieuwagi będzie go słono kosztować
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.