Przed sądem stanie 22-letni Ukrainiec, który po pijanemu rozbił auto w Zdunach w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą, gdy w trakcie jazdy chciał odpalić papierosa.

Auto rozbite przez 22-letniego Ukraińca / Fot. KPP Krotoszyn / Policja

Krotoszyńska policja informuje, że 22-letni Ukrainiec przed godz. 22 w czwartek jechał ul. 1 Maja w Zdunach. W pewnym momencie chciał odpalić papierosa - jak się okazało, nie było to dobry pomysł.

Młody mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą. Samochód wypadł z drogi, kilka razy koziołkował, a ostatecznie zatrzymał się w rowie.

Auto rozbite przez 22-latka / Fot. KPP Krotoszyn / Policja

Okazało się, że 22-latek prowadził po pijanemu. Badanie wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ukrainiec trafił do szpitala, a później do lokalnej komendy policji. Zatrzymano mu prawo jazdy. Został też ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Za swoje zachowanie odpowie także przed sądem.

Rozbite auto, które prowadził 22-latek / Fot. KPP Krotoszyn / Policja

Policja podkreśla, że nieodpowiedzialne zachowanie młodego człowieka wymagało zaangażowania ponad 10 policjantów, a także strażaków i medyków. Interwencja w tej sprawie trwała ponad 12 godzin.