„Zniknęło miejsce, które tworzy naszą historię” – mówi RMF FM Julia Cygan, naczelnik OSP Hel. Dziś w nocy wybuchł pożar kompleksu budynków zaraz przy nadmorskim bulwarze. Spłonęła restauracja, poważnie zniszczona jest remiza i budynek gospodarczy sąsiedniej parafii. Z ogniem walczyło około 50 strażaków. Podjęto decyzję o wyznaczeniu dwóch tymczasowych lokalizacji dla jednostki.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Przed budynkiem OSP Hel rozłożone zostały kurtki, hełmy i inne rzeczy, które udało się uratować podczas nocnego pożaru.

Część z nich już nie nadaje się do użytku. Na szczęście nasze wozy nie uległy zniszczeniu. Zdążyliśmy je wyprowadzić z remizy - opowiada w rozmowie z naszym reporterem naczelnik OSP Hel.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Walka z ogniem była trudna

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godz. 2:42. Działania prowadzone były w bardzo trudnych warunkach - zwarta zabudowa i szybkie rozprzestrzenianie się ognia znacząco utrudniały prowadzenie akcji.

W trakcie działań rannych zostało dwóch druhów OSP. Jeden podtruł się dymem pożarowym, a drugi ma uraz nogi. Obaj zostali przetransportowani do szpitala w Helu na obserwację.

Pożar został opanowany zanim rozprzestrzenił się na kolejne budynki w centrum Helu - zaznacza Maciej Kuptz, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

"Każda pomoc się liczyła"

/ KP PSP Puck / Państwowa Straż Pożarna

W nocy zjawili się u nas mieszkańcy, którzy z chęcią pomagali nam wynosić sprzęt z garażu. Oczywiście nie mieli dostępu do miejsca, gdzie płonęło wszystko. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Każda pomoc się liczyła w tych chwilach - relacjonuje Julia Cygan, naczelnik OSP Hel.

Budynek jest w opłakanym stanie. Nasz dach był z papy i drewna, więc tu raczej nic się nie uda zrobić - mówi naczelnik OSP Hel.

Tymczasowa siedziba dla OSP

/ KP PSP Puck / Państwowa Straż Pożarna

O godzinie 8:00 w Urzędzie Miasta Hel odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli samorządu, PSP, jednostek OSP oraz innych służb.

W związku ze zniszczeniem remizy OSP Hel podjęto decyzję o wyznaczeniu dwóch tymczasowych lokalizacji dla jednostki. Strażacy mają zapoznać się z oboma obiektami i wskazać ten, który najlepiej odpowiada ich potrzebom organizacyjnym i operacyjnym

/ KPP w Pucku / Policja

Nadzór budowlany oceni, jaki jest stan budynków dotkniętych pożarem. Zdecyduje też, które z nich będą mogły być użytkowane.



