Policja szuka mężczyzny, który strzelał z wiatrówki na miejskiej plaży w Olsztynie. Zniszczył szklane elementy infrastruktury plażowej. Funkcjonariusze opublikowali nagranie wideo z tego incydentu.

Wandal z wiatrówką na plaży miejskiej w Olsztynie Policja

Olsztyńska policja nie informuje, kiedy doszło do zniszczenia elementów infrastruktury plażowej. Na opublikowanym nagraniu widać grupę pięciu mężczyzn, którzy po zmroku poruszają się po terenie plaży.

W pewnym momencie jeden z mężczyzn widocznych na filmie wyciąga broń - najprawdopodobniej wiatrówkę - i oddaje strzał do czegoś, co jest poza kadrem. Z komunikatu policji wynika, że zniszczone zostały szklane elementy infrastruktury plażowej.

Nie podano, na jaką kwotę wycenione zostały straty związane z wybrykiem uwiecznionego na filmie mężczyzny. Wszyscy, którzy go rozpoznają, proszeni są o kontakt z olsztyńską policją pod nr tel. 47 731 33 71, 47 731 34 24 lub mailowo: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl