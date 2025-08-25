Sukcesem zakończyła się wspólna akcja policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową stołecznej policji i centralnego pododdziału antyterrorystów "BOA". Mundurowi zatrzymali 24 osoby, które zajmowały się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. 22 z nich zostały aresztowane na trzy miesięcy, wobec pozostałej dwójki zastosowano dozór.

Jedna z zatrzymanych osób / Policja

Do akcji stołecznej policji zaangażowano także policyjnych antyterrorystów z lubelskiego i łódzkiego pododdziału oraz funkcjonariuszy z komend rejonowych i powiatowych stołecznego garnizonu.

Akcja stołecznej policji i antyterrorystów. W tle handel narkotykami

Śledztwo w tej sprawie wszczęto po ujawnieniu i likwidacji nielegalnego laboratorium, w którym wytwarzano znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Wówczas w ręce policji trafiły 3 osoby.

Postępowanie w tej sprawie nadzorował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

22 osoby w areszcie, usłyszeli zarzuty

Jeden z zatrzymanych / Policja

Stołeczna policja teraz zatrzymała kolejne 24 osoby. Przedstawiono im zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

22 z nich zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Dwie mają dozór policyjny. "Ponadto 3 osoby stanęły pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności blisko 1,5 tony klefedronu" - poinformowała stołeczna policja.

Policjanci zabezpieczyli też amunicję do broni palnej oraz 170 tys. zł w gotówce.