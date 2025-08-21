Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Nettcie Pierwszej w powiecie augustowskim na Podlasiu. W zderzeniu dwóch ciężarówek zginęły tam dwie młode osoby. Trzecia trafiła do szpitala.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KWP Białystok /

Komisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazała RMF FM, że do wypadku w miejscowości Netta Pierwsza doszło po godz. 16.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca ciężarówki iveco, który jechał w kierunku Białobrzegów, nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowemu volvo, które nadjeżdżało z jego lewej strony.

W wyniku zderzenia dwie osoby zginęły na miejscu. To 21-letni kierowca volvo i jego 18-letnia pasażerka.

Do szpitala trafił kierowca drugiej ciężarówki. Policja informuje, że to 19-latek.

Okoliczności wypadku będzie szczegółowo badać policja i prokuratura.