Centrum Zielonej Energii (CZE) w Rybniku podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy biogazowni. Inwestycja, której koszt szacowany jest na około 100 mln zł, zostanie sfinansowana z bezzwrotnej dotacji (45 proc.), niskooprocentowanej pożyczki (48,9 proc.) oraz środków własnych spółki (6,1 proc.).

Rybnik z dofinansowaniem na budowę biogazowni. Inwestycja za 100 mln zł (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rybnickie Centrum Zielonej Energii podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy biogazowni.

Przeważająca część kosztów zostanie pokryta z dofinansowania i niskoprocentowej pożyczki.

Obiekt stanie w dzielnicy Niewiadom, w pobliżu PSZOK-u.

Jak podkreślił wiceprezes NFOŚiGW Paweł Augustyn, wsparcie dla rybnickiego projektu to kolejny krok w kierunku zrównoważonej transformacji energetycznej regionu. Po podpisaniu umowy spółka oczekuje na decyzję środowiskową, a następnie planuje ogłosić przetarg na wykonawcę.

Biogazownia powstanie w dzielnicy Niewiadom, w pobliżu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Według władz miasta, lokalizacja ta gwarantuje brak negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie - bioodpady będą dostarczane z pominięciem dróg lokalnych.

W Rybniku zastosują fermentację suchą poziomą ciągłą

Projekt realizowany jest w ramach programu "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny", którego budżet wynosi 1,5 mld zł. Instalacja będzie wykorzystywać technologię fermentacji suchej poziomej ciągłej (metoda, w której odpady organiczne o niskiej zawartości wody są stale przesuwane przez poziomy zbiornik, gdzie mikroorganizmy rozkładają je bez dostępu powietrza, produkując biogaz). Produkcja biogazu z odpadów kuchennych i ogrodowych odbywać się będzie w zamkniętej hali z podciśnieniem. System oczyszczania powietrza ma zapewnić 95-procentową skuteczność, a proces będzie zeroemisyjny. Wytworzony biogaz posłuży do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Biogazownia stanie się częścią Centrum Zielonej Energii, które w przyszłości ma zarządzać odpadami zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podkreśla, że miasto chce być liderem nowoczesnych technologii, stawiając na czyste powietrze, niższe koszty i komfort życia mieszkańców.

Inwestycja wpisuje się w szerszy projekt transformacji regionu - ROW 2.0, realizowany wspólnie z Politechniką Śląską, którego celem jest przekształcenie Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy. Wiosną tego roku Politechnika Śląska uruchomiła w Rybniku projekt badawczy dotyczący odnawialnych źródeł energii i technologii wodorowych, finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Uczelnia chce m.in. zbudować doświadczalny dom jednorodzinny oraz wykorzystać mobilne laboratorium diagnostyki paneli fotowoltaicznych.

Wartość projektu to 27,2 mln zł, z czego 22 mln zł stanowi unijna dotacja.