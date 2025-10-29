Iga Świątek już raz triumfowała w kończącym sezon prestiżowym turnieju WTA Finals. We wtorek polska tenisistka poznała grupowe rywalki w tegorocznej imprezie, która rozpocznie się w sobotę w saudyjskim Rijadzie. Kiedy pierwszy mecz Polki?

Iga Świątek / JUNG YEON-JE / AFP/EAST NEWS

Iga Świątek poznała rywalki grupowe w turnieju WTA Finals w Rijadzie - zagra z Amandą Anisimovą, Madison Keys i Jeleną Rybakiną.

W drugiej grupie zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

Pierwszy mecz Świątek zagra w sobotę z Madison Keys, start nie wcześniej niż o 16:00.

Iga Świątek, obecnie wiceliderka światowego rankingu, była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams. Jej rywalkami będą: Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

Natomiast w Grupie Steffi Graf wystąpią: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.

Korzystny bilans Igi Świątek z rywalkami

Zgodnie z zasadami turnieju, w którym bierze udział osiem najlepszych tenisistek sezonu, Świątek nie mogła trafić na "jedynkę", czyli Sabalenkę. Los przydzielił jej czwartą w światowym rankingu Anisimovą, szóstą Rybakinę oraz siódmą Keys.

Z Anisimovą Świątek ma oficjalny bilans 1-1. Oba mecze rozegrały w tym roku i najpierw Polka rozgromiła rywalkę 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, a następnie Amerykanka zrewanżowała się w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

Z Rybakiną 24-letnia tenisistka z Raszyna wygrała dotychczas sześć meczów i przegrała cztery. W tym roku spotkały się czterokrotnie i za każdym razem lepsza była Polka.

Natomiast jej bilans z Keys wynosi 5-2. Szczególnie bolesną porażkę Świątek poniosła w styczniu tego roku w półfinale Australian Open. Keys poszła za ciosem i w finale w Melbourne pokonała Sabalenkę.

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej z grup. Turniej zakończy się 8 listopada.

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek?

Świątek jest już w Rijadzie, w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcia ze spaceru po mieście. Pierwszy mecz rozegra w sobotę z Keys. Zawodniczki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 16. Po zakończeniu tego pojedynku zmierzą się Anisimova z Rybakiną.

W niedzielę będą rywalizować zawodniczki z drugiej grupy: najpierw Sabalenka z Paolini, a potem Gauff z Pegulą.

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.



Podział na grupy turnieju WTA Finals 2025 (1-8 listopada):

Grupa Sereny Williams:

Iga Świątek (Polska, 2)

Amanda Anisimova (USA, 4)

Jelena Rybakina (Kazachstan, 6)

Madison Keys (USA, 7)

Grupa Steffi Graf:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1)

Coco Gauff (USA, 3)

Jessica Pegula (USA, 5)

Jasmine Paolini (Włochy, 8)