Iga Świątek już raz triumfowała w kończącym sezon prestiżowym turnieju WTA Finals. We wtorek polska tenisistka poznała grupowe rywalki w tegorocznej imprezie, która rozpocznie się w sobotę w saudyjskim Rijadzie. Kiedy pierwszy mecz Polki?
- Iga Świątek poznała rywalki grupowe w turnieju WTA Finals w Rijadzie - zagra z Amandą Anisimovą, Madison Keys i Jeleną Rybakiną.
- W drugiej grupie zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.
- Pierwszy mecz Świątek zagra w sobotę z Madison Keys, start nie wcześniej niż o 16:00.
Iga Świątek, obecnie wiceliderka światowego rankingu, była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams. Jej rywalkami będą: Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.
Natomiast w Grupie Steffi Graf wystąpią: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.
Zgodnie z zasadami turnieju, w którym bierze udział osiem najlepszych tenisistek sezonu, Świątek nie mogła trafić na "jedynkę", czyli Sabalenkę. Los przydzielił jej czwartą w światowym rankingu Anisimovą, szóstą Rybakinę oraz siódmą Keys.
Z Anisimovą Świątek ma oficjalny bilans 1-1. Oba mecze rozegrały w tym roku i najpierw Polka rozgromiła rywalkę 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, a następnie Amerykanka zrewanżowała się w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.
Z Rybakiną 24-letnia tenisistka z Raszyna wygrała dotychczas sześć meczów i przegrała cztery. W tym roku spotkały się czterokrotnie i za każdym razem lepsza była Polka.
Natomiast jej bilans z Keys wynosi 5-2. Szczególnie bolesną porażkę Świątek poniosła w styczniu tego roku w półfinale Australian Open. Keys poszła za ciosem i w finale w Melbourne pokonała Sabalenkę.
Do półfinałów awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej z grup. Turniej zakończy się 8 listopada.
Świątek jest już w Rijadzie, w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcia ze spaceru po mieście. Pierwszy mecz rozegra w sobotę z Keys. Zawodniczki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 16. Po zakończeniu tego pojedynku zmierzą się Anisimova z Rybakiną.
W niedzielę będą rywalizować zawodniczki z drugiej grupy: najpierw Sabalenka z Paolini, a potem Gauff z Pegulą.
Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.
Grupa Sereny Williams:
Iga Świątek (Polska, 2)
Amanda Anisimova (USA, 4)
Jelena Rybakina (Kazachstan, 6)
Madison Keys (USA, 7)
Grupa Steffi Graf:
Aryna Sabalenka (Białoruś, 1)
Coco Gauff (USA, 3)
Jessica Pegula (USA, 5)
Jasmine Paolini (Włochy, 8)