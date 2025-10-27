Pociągi znowu zatrzymują się na stacji Katowice-Murcki (woj. śląskie). To skutki wielkiej przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Mieszkańcy dzielnicy nie kryją zadowolenia.

Pociągi znów zatrzymują się na stacji Katowice-Murcki / Marcin Buczek / RMF FM

Jeżdżą pociągi od wczoraj. Była feta nawet z balonikami. Ucieszyliśmy się. Zawsze pociągi tu jeździły. Jak miałam naście lat, to najlepiej, najszybciej było dojechać pociągiem do centrum - powiedziała reporterowi RMF FM jedna z napotkanych na stacji podróżnych.

Przywrócenie połączeń ze wspomnianego przystanku to efekt ostatniej już w tym roku korekty rozkładu jazdy.

Koleje Śląskie informowały niedawno, że na przystankach Murcki, a także Ochojec, Kostuchna i Podlesie Dąbrowa tymczasowo będą zatrzymywać się pociągi łączące Katowice z Żywcem, Zwardoniem, Wisłą i Tychami.

Ma to związek z ograniczoną przepustowością na odcinku Katowice Ligota - Mąkołowiec (linia 139), gdzie trwają prace remontowe. Do 26 listopada pociągi, w ramach uzupełnienia, będą jeździć linią nr 142 (Murcki, Ochojec, itd.).

Podstawowa obsługa pasażerów nadal będzie realizowana trasą przez Piotrowice i Podlesie - przekazał rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.

Portal 24kato.pl przypomina, że cztery nowe przystanki na lini nr 142 oddano do użytku w 2023 r. Kosztowały 9 mln zł, a pieniądze pochodziły z programu rządowego.

"PKP PLK tłumaczyło, że podjęło się tej inwestycji, gdyż Śląski Urząd Marszałkowski (a to on dopłaca do kolejowych przewozów regionalnych) deklarował, iż po jej zakończeniu będą na tej linii uruchamiane co najmniej cztery pary pociągów. Ale żadnego nie uruchomiono (czasami jedynie przez Ochojec przejeżdżał pociąg Intercity, omijający główną stację w Katowicach, ale się tu nie zatrzymywał)" - wskazuje medium.

Bartłomiej Wnuk, cytowany przez portal, mówił, że Koleje Śląskie będą przyglądać się zainteresowaniu pasażerów nowymi przystankami, a uruchomienie stałych codziennych połączeń do stacji Katowice i w kierunku Tychów z przystanków położonych przy linii kolejowej nr 142 będzie możliwe po zakończeniu inwestycji prowadzonej przez PKP PLK.