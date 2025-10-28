W czwartek władze Rudy Śląskiej podpiszą umowę z firmą Primost Południe na dokończenie budowy trasy N-S w kierunku południowym, aż do autostrady A4. Wartość inwestycji to blisko 195 mln zł. Nowy odcinek domknie układ komunikacyjny miasta, łącząc Drogową Trasę Średnicową z A4. W ramach projektu powstanie dwujezdniowa arteria oraz ponad 150-metrowy wiadukt nad linią kolejową przy ul. 1 Maja.

Władze Rudy Śląskiej podpiszą w czwartek ważną umowę dot. dokończenia trasy N-S w kierunku południowym.

Odcinek ma być gotowy w ciągu 28 miesięcy, nie licząc okresów zimowych.

Wcześniejsze etapy inwestycji oddawano do użytku od 2013 r.

Budowa trasy N-S trwa w Rudzie Śląskiej od ponad dekady. Brakujący fragment od ul. Bielszowickiej do węzła autostradowego ma być gotowy w ciągu 28 miesięcy (nie licząc okresów zimowych). Miasto zapewniło finansowanie inwestycji, korzystając m.in. z ponad 200 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego.

Nowy odcinek obejmie także przebudowę fragmentu ul. 1 Maja, budowę kładki pieszo-rowerowej oraz parkingu przy szkole i cmentarzu.

Równolegle miasto realizuje przedłużenie trasy N-S na północ, w kierunku Bytomia, korzystając z rządowych dotacji. Docelowo trasa ma odciążyć ruch na ul. 1 Maja i Karola Goduli.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację przedłużenia trasy do granicy z Mikołowem.