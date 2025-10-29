Administracja waszyngtońska zwolniła mailowo wszystkich członków federalnej Komisji Sztuk Pięknych, która miała przeanalizować niektóre projekty prezydenta Donalda Trumpa, w tym planowaną budowę łuku triumfalnego w Waszyngtonie, nazwanego przez amerykańskie media "Arc de Trump".

Prezydent Donald Trump z modelem łuku triumfalnego. / JIM LO SCALZO / POOL / PAP/EPA

Sześciu członków federalnej Komisji Sztuk Pięknych, mianowanych przez Joe Bidena, zostało zwolnionych.

Komisja ta doradza władzom w sprawie projektów budowlanych i działa od ponad stu lat.

Zwolnienia zbiegły się z planami realizacji kilku projektów Donalda Trumpa, w tym kosztownej sali balowej i monumentalnego łuku triumfalnego.

Łuk Trumpa, nazywany "Arc de Trump", ma powstać w Waszyngtonie na 250. rocznicę niepodległości USA i ma również uczcić samego byłego prezydenta.

Informacje z kraju i świata znajdziesz na RMF24.pl

Sześciu członków federalnej Komisji Sztuk Pięknych zostało zwolnionych we wtorek za pośrednictwem e-maili. Biały Dom poinformował ich o zakończeniu pełnienia funkcji w trybie natychmiastowym.

Wszyscy zostali mianowani przez byłego prezydenta Joe Bidena na czteroletnią kadencję.

Informację o zwolnieniach podał dziennik "Washington Post".

Powołana przez Kongres ponad sto lat temu komisja składa się z architektów i urbanistów, a jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi, Kongresowi i władzom lokalnym w sprawie projektów budowlanych.

Gazeta zaznaczyła, że zwolnienie członków komisji zbiega się w czasie z przygotowaniami do wdrożenia kilku projektów Donalda Trumpa. Przy Białym Domu trwa budowa sali balowej, której koszt oszacowano na 300 mln dolarów.

Trump zapowiedział też budowę monumentalnego łuku triumfalnego, który ma stanąć w Waszyngtonie w 2026 roku z okazji 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Monument, nazwany przez amerykańskie media "Arc de Trump", czyli "łuk Trumpa", ma też według nich uczcić samego prezydenta.