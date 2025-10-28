Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy oraz południowokoreański koncern Hyundai Rotem podpisały umowę dotyczącą transferu technologii i uruchomienia produkcji czołgów K2 w Polsce. To przełomowy krok w odbudowie potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnieniu bezpieczeństwa kraju.

Polska rozpoczyna produkcję czołgów K2PL. Historyczna umowa z Koreą Południową podpisana / Shutterstock

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się we wtorek w Warszawie. Na mocy dokumentu gliwickie zakłady Bumar-Łabędy, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), otrzymają wyposażenie i narzędzia niezbędne do uruchomienia linii montażowej czołgów K2 w spolonizowanej wersji K2PL oraz pojazdów towarzyszących.

Stawiamy dziś kluczowy krok w kierunku polonizacji czołgu K2. Od tego porozumienia K2PL zacznie faktycznie być: PL. Idziemy w stronę transferu produkcji, współprodukowania oraz serwisowania czołgów K2 w Polsce - podkreślił Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ.

Prezes Bumaru-Łabędy, Monika Kruczek, zwróciła uwagę, że umowa to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim w kompetencje i przyszłość polskiej myśli technicznej.

Starszy wiceprezes Hyundai Rotem, Jeong Yeob Lee, zapewnił o pełnym zaangażowaniu koreańskiego koncernu w rozwój współpracy z polskimi partnerami.

Produkcja czołgów K2PL w Gliwicach

Zgodnie z podpisaną w sierpniu umową, do Wojska Polskiego trafi 180 czołgów K2, z czego 64 w wersji K2PL. 61 z nich zostanie wyprodukowanych w Bumarze-Łabędy z udziałem polskich komponentów. Pierwsze trzy maszyny powstaną jeszcze w Korei Południowej.

Umowa przewiduje także zakup 81 wozów towarzyszących, pakiet logistyczny, szkolenia dla kadr oraz pakiet serwisowo-naprawczy.

Czołgi K2PL zostaną wyposażone m.in. w Aktywny System Ochrony Pojazdu, system antydronowy oraz dodatkowe opancerzenie. Modernizacje będą oparte na doświadczeniach z eksploatacji czołgów K2GF.

Na początku października podpisano także umowę inwestycyjną, która przewiduje przekazanie 850 mln zł na rozwój zakładów w Gliwicach. Powstanie tam centrum produkcji nowoczesnych pojazdów opancerzonych, a infrastruktura zostanie zmodernizowana.

Zawarty w sierpniu transfer technologii oznacza, że polski przemysł zbrojeniowy wraca do produkcji czołgów po latach przerwy. Zakończenie inwestycji w gliwickim zakładzie planowane jest na koniec 2028 roku.