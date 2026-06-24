Groźny pożar w Chorzowie na Śląsku. Płonie składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej. Kłęby dymu widoczne są z daleka.
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Potężny pożar składowiska odpadów w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.
Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażaków, również z pobliskich miast.
Ponad 20 zastępów strażaków pracuje na miejscu.
Według rzeczniczki śląskiej straży pożarnej bryg. Anety Gołębiowskiej, ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych, do akcji skierowano 24 zastępy gaśnicze.
Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany, nadal się rozwija - poinformował przed 18 kpt. Adamek. Strażacy nie mają informacji o poszkodowanych. Urząd miasta zaapelował o nieotwieranie okien.
Informacje o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
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