Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim w Śląskiem. 16-latek, który zniknął pod wodą, po blisko 50 minutach poszukiwań został odnaleziony i wyciągnięty na brzeg. Mimo ​natychmiastowej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

zdjęcie ilustracyjne / Lukasz Szelag / PAP

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Do tragedii nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim, leżącym w województwie śląskim doszło we wtorek. 16-latek z Piekar Śląskich w pewnym momencie zniknął pod taflą wody.

Akcja poszukiwawcza nastolatka trwała prawie 50 minut. Wówczas strażacy wyciągnęli go na brzeg. Pomimo udzielonej pomocy, życia 16-letniego chłopaka nie udało się uratować.

Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Służby apelują o szczególną ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.