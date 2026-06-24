Bardzo złe wiadomości dla Rosjan. Ceny benzyny w Rosji gwałtownie wzrosły – według najnowszych danych Rosstatu, tempo podwyżek jest najwyższe od dwóch dekad. W obliczu gwałtownego wzrostu cen paliw i niedoborów na rynku wewnętrznym, Rosja oficjalnie poprosiła Kazachstan o sprzedaż 50 tysięcy ton benzyny. Moskiewska rafineria naftowa, jedna z kluczowych instalacji paliwowych w Rosji, została wyłączona z eksploatacji po serii ukraińskich ataków dronów. Rosyjski przewoźnik Azimut poinformował o krytycznym niedoborze paliwa lotniczego na krajowym rynku.

  • Ceny benzyny w Rosji gwałtownie wzrosły. 
  • Kryzys paliwowy obejmuje 60 regionów. 
  • Moskiewska rafineria została wyłączona po atakach dronów i nie wznowi działalności do końca roku. 
  • Rosyjskie linie lotnicze Azimut ogłosiły krytyczną sytuację z dostępnością paliwa lotniczego, co może prowadzić do opóźnień i odwołań lotów.
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Benzyna w górę

Według oficjalnych danych opublikowanych przez Rosstat, w czerwcu 2026 roku ceny benzyny w Rosji wzrosły o 4,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. To największy miesięczny wzrost od 2006 roku, a w ujęciu rocznym ceny są wyższe aż o 18 proc. Tak gwałtowny skok nie był notowany od ponad 20 lat - podaje agencja Bloomberga. Kryzys paliwowy dotknął już 60 regionów kraju.

Eksperci wskazują na kilka czynników, które wpłynęły na obecną sytuację na rynku paliw. Przede wszystkim rosnące koszty produkcji i logistyki, a także ograniczenia eksportowe nałożone przez władze w celu stabilizacji rynku wewnętrznego. Dodatkowo, presja inflacyjna oraz osłabienie rubla sprawiają, że ceny paliw rosną szybciej niż w poprzednich latach.

Wzrost cen benzyny wywołał niezadowolenie wśród kierowców i przedsiębiorców. Wielu z nich obawia się, że podwyżki przełożą się na wzrost cen transportu i towarów, co dodatkowo pogłębi presję inflacyjną w kraju. 

Ministerstwo Energii Rosji zapowiedziało monitorowanie sytuacji i ewentualne wprowadzenie dodatkowych regulacji mających na celu stabilizację rynku paliw. Władze nie wykluczają także interwencji na rynku hurtowym oraz dalszych ograniczeń eksportowych, jeśli ceny będą nadal rosły.

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Kazachstan na ratunek?

Według informacji Reutersa, rosyjskie władze zwróciły się do Kazachstanu z prośbą o pilną sprzedaż 50 tysięcy ton benzyny.

W porównaniu z Rosją Kazachstan jest stosunkowo małym producentem paliw, a źródła branżowe podają, że dostawy prawdopodobnie nie będą znaczące.

Dodatkowo, choć Kazachstan dysponuje obecnie nadwyżką benzyny, prace konserwacyjne w rafinerii w Atyrau od 26 czerwca do 20 lipca zmniejszą dostępne rezerwy - podaje agencja Reutera.

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Rafineria Moskiewska nie działa i prędko nie wznowi produkcji

Moskiewska rafineria naftowa, jedna z kluczowych instalacji paliwowych w Rosji, została wyłączona z eksploatacji po serii ataków dronów. Według agencji Reutera, zakład nie wznowi działalności co najmniej do końca 2026 roku, co może dodatkowo pogłębić kryzys paliwowy w kraju.

Zakład, należący do spółki Gazprom Nieft, był celem kilku uderzeń w ostatnich miesiącach.

Moskiewska rafineria jest jednym z najważniejszych zakładów przetwórczych w Rosji, odpowiadającym za znaczną część zaopatrzenia stolicy i regionu w paliwa. Jej wyłączenie z eksploatacji może prowadzić do dalszych niedoborów benzyny i oleju napędowego, a także wzrostu cen na rynku detalicznym.

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Krytyczna sytuacja z paliwem lotniczym w Rosji

Rosyjskie linie lotnicze Azimut, obsługujące połączenia krajowe i międzynarodowe, wydały oficjalny komunikat, w którym ostrzegają przed "krytyczną sytuacją" dotyczącą dostępności paliwa lotniczego. Przewoźnik podkreśla, że braki paliwa mogą skutkować opóźnieniami, a nawet odwołaniami lotów.

Azimut apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów dotyczących statusu lotów i przygotowanie się na ewentualne zmiany w rozkładzie. 

Firma poinformowała, że na początku czerwca jej główny dostawca paliwa lotniczego ogłosił konieczność zmniejszenia zużycia o około jedną trzecią deklarowanych wolumenów. Powodem były "sytuacje siły wyższej w rafineriach ropy naftowej", a w konsekwencji spadek podaży paliwa lotniczego na rynku. 

Azimut twierdzi, że alternatywni dostawcy również nie dysponują wymaganą ilością paliwa lotniczego - informuje Meduza.

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