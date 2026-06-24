"Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter" - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do zaczynającej się w czwartek w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026). Ukrainę będzie na niej reprezentować premier Julia Swyrydenko.

  • W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że relacje z Polską powinny mieć konstruktywny charakter.
  • Ukrainę na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko.
  • Zełenski nie pojawi się w Gdańsku - decyzja zapadła przed odebraniem mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
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"Dziękuję każdemu, kto wspiera Ukrainę"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił we wtorek z premier Julią Swyrydenko zadania związane z Konferencją na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Dziękuję wszystkim partnerom - każdemu, kto jest z nami, kto wspiera Ukrainę - oraz wszystkim, którzy przygotowali merytoryczne propozycje na spotkanie w Gdańsku. Premier Swyrydenko będzie przewodzić delegacji ukraińskiej - powiedział prezydent w wieczornym przemówieniu.

Julia Swyrydenko poinformowała we wtorek, że stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającej się w tym tygodniu konferencji URC w Gdańsku.

"Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego"

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. O tym, że Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, już wczoraj mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę - mówił Cichocki.

Tusk o "nieadekwatnych reakcjach obu stron"

O sprawę ukraińskiej delegacji we wtorek wieczorem był dopytywany podczas konferencji prasowej na Węgrzech premier Donald Tusk. Tusk mówił, że doszło do "napięcia" między prezydentem Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim i "nieadekwatnych reakcji po obu stronach". W jego ocenie chodzi o "niepotrzebną eskalację emocjonalnego napięcia".
Premier zapewnił, że jest w stałym kontakcie z Julią Swyrydenko, która stanie na czele delegacji. Podkreślił, że nie jest rozczarowany taką decyzją. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji, bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia - powiedział.

Order Orła Białego odesłany kurierem

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem była decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Zełenski odesłał w sobotę swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Konferencja URC 2026 - jakie są oczekiwania?

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie Ukrainy.

W konferencji wezmą udział szefowie rządów, ministrowie oraz liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Obecność potwierdziła m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Swyrydenko podkreśliła, że zadaniem delegacji ukraińskiej w Gdańsku będzie osiągnięcie konkretnych porozumień, które "przyczynią się do zwiększenia zdolności obronnych i odporności Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą z partnerami". Napisała także, że Ukraina oczekuje na podpisanie wielu ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia sektora energetycznego.

Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że na konferencję Polska przygotowała 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich.

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