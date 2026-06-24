"Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter" - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do zaczynającej się w czwartek w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026). Ukrainę będzie na niej reprezentować premier Julia Swyrydenko.

Wołodymyr Zełenski / IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Imago Stock and People/East News / East News

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że relacje z Polską powinny mieć konstruktywny charakter.

Ukrainę na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko.

Zełenski nie pojawi się w Gdańsku - decyzja zapadła przed odebraniem mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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"Dziękuję każdemu, kto wspiera Ukrainę"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił we wtorek z premier Julią Swyrydenko zadania związane z Konferencją na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Dziękuję wszystkim partnerom - każdemu, kto jest z nami, kto wspiera Ukrainę - oraz wszystkim, którzy przygotowali merytoryczne propozycje na spotkanie w Gdańsku. Premier Swyrydenko będzie przewodzić delegacji ukraińskiej - powiedział prezydent w wieczornym przemówieniu.

Julia Swyrydenko poinformowała we wtorek, że stanie na czele ukraińskiej delegacji , która weźmie udział w rozpoczynającej się w tym tygodniu konferencji URC w Gdańsku.

"Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego"

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. O tym, że Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, już wczoraj mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę - mówił Cichocki.