Departament Finansów Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o usunięciu siedmiu obywateli Rosji, dwóch statków i dwóch firm z list związanych z sankcjami przeciwko Rosji. Nie podano uzasadnienia decyzji.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem (zdj. ilustracyjne) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / East News

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Wśród nazwisk usuniętych z listy Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) znalazł się m.in. Iwan Potanin - syn oligarchy Władimira Potanina, szefa koncernu Norilsk Nikiel, a także członkowie zarządów rosyjskich banków Otkrytie, Sowkombanku i Nowikombanku.

USA poluzowali sankcję na Rosję

Dodatkowo z listy wykreślono dwa statki związane z Państwową Spółką Leasingu Transportowego (GLTK) oraz dwie tureckie spółki, w tym producenta wind IDA Asansor, oskarżone o obchodzenie sankcji i zaopatrywanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Do środowych wykreśleń doszło dzień po tym, gdy z listy zdjęto trzech innych Rosjan: członkinię zarządu Gazprombanku Natalię Puzyrnikową oraz członków zarządu moskiewskiej spółki Siernia. Ta ostatnia - według amerykańskich władz - miała być centrum sieci zaopatrzeniowej, działającej na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych, której zadaniem było ukrywanie końcowych użytkowników wojskowych i wywiadowczych pozyskujących krytyczne zachodnie technologie.

USA nie komentuje podjętej decyzji

Co ciekawe, OFAC nie podał uzasadnienia tych decyzji, a rzecznik resortu nie odpowiedział dotąd na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Działania te wpisują się w szerszy trend usuwania pozycji z listy sankcji na Rosję. W części przypadków był to efekt udanych odwołań objętych sankcjami Rosjan lub skarg sądowych. W kwietniu w ten sposób sankcje zdjęto z Michaiła Zadornowa, byłego ministra finansów Rosji i prezesa banku Otkrytie.

W maju zaś minister finansów Scott Bessent ogłosił "modernizację" amerykańskich sankcji, w wyniku której z list usunięto kilkanaście nazwisk przedstawicieli rosyjskich elit, w tym członków Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu), którzy zmarli lub zginęli w latach po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.