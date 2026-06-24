​Polscy siatkarze po trudnym, pięciosetowym boju, pokonali Belgię 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13) w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będą Turcy.

Radość polskich siatkarzy (zdjęcie poglądowe) / Jacek Praszkiewicz / PAP

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Polscy siatkarze od zwycięstwa nad reprezentacją Belgii rozpoczęli zmagania w turnieju Ligi Narodów. Do pokonania rywali potrzebowali jednak tie-breaka, w którym Biało-Czerwoni wygrali 15:13.

Zwycięstwo odniesione na parkiecie w Gliwicach było okupione pościgiem za wynikiem. Dwie pierwsze partie padły bowiem łupem gości. Belgowie wygrywali odpowiednio do 21 i 23 punktów.

Dopiero w trzecim secie Biało-Czerwoni wrócili do meczu, wygrywając 25:19. Nadzieję na zwycięstwo przedłużyli w czwartej partii, którą podopieczni Nikoli Grbicia wygrali "na przewagi" 28:26.

W czwartek rywalami Polaków będą Turcy, w sobotę Niemcy, zaś w niedzielę Argentyńczycy.