W miejscowości Wysoka w powiecie pilskim (woj. wielkopolskie) doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat informuje, że nie żyje dwoje dzieci, które ewakuowano z płonącego budynku.

Pożar domu w Wielkopolsce / Shutterstock

Przed przybyciem jednostek straży pożarnej z budynku ewakuowało się 9 osób. Strażacy po wejściu do obiektu ewakuowali dodatkowo trzy osoby: dwoje małych dzieci z mieszkania objętego pożarem oraz starszą kobietę z wyższej kondygnacji.

Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych nie udało się uratować życia maluchów - 1,5-letniego chłopca i 3-letniej dziewczynki - przekazał RMF FM dyżurny wielkopolskich strażaków. Po około godzinnej resuscytacji lekarz z załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon dzieci.

Pod opieką ratowników pozostaje trzecia osoba wyniesiona z budynku.

Pożar budynku został opanowany i ugaszony. Spaleniu uległy elementy przedsionka oraz kuchni w jednym z mieszkań. Trwa wyjaśnianie, w jaki sposób doszło do tragedii.