Co drugi mieszkaniec Unii Europejskiej ufa wspólnotowym instytucjom, a Polacy wyprzedzają unijną średnią. Najnowszy Eurobarometr ujawnia, że zaufanie do UE rośnie, a przyszłość Europy widzimy w jasnych barwach. Jak na tle krajów Starego Kontynentu wypada Polska?

Zaufanie do Unii Europejskiej rośnie i obecnie wynosi 51 proc. w całej Wspólnocie, w Polsce jest jeszcze wyższe - 58 proc. Polaków ufa UE.

Największy wzrost zaufania odnotowano we Francji, a także w Danii i Portugalii.

Optymizm co do przyszłości UE jest przeważający: 60 proc. Europejczyków patrzy z nadzieją na dalsze losy Unii, w Polsce odsetek ten wynosi aż 72 proc.

Wyniki najnowszego badania Eurobarometru rzucają nowe światło na nastroje społeczne w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zaufanie do UE deklaruje 51 procent mieszkańców Wspólnoty. To wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2025 roku.

Wśród Polaków poziom zaufania jest jeszcze wyższy - aż 58 procent respondentów zadeklarowało, że ufa Unii Europejskiej. To wynik, który stawia nasz kraj powyżej unijnej średniej i pokazuje, że Polacy coraz częściej postrzegają Brukselę jako wiarygodnego partnera.

Największy wzrost zaufania do UE odnotowano we Francji - aż o 11 punktów procentowych. Tuż za nią uplasowały się Dania (wzrost o 9 punktów) i Portugalia (o 8 punktów).

Na szczególną uwagę zasługują wyniki dotyczące najmłodszych mieszkańców Europy. W grupie wiekowej 15-24 lata, 61 procent badanych deklaruje zaufanie do Unii Europejskiej.

Optymizm wobec przyszłości Unii - Polska znów powyżej średniej

Badanie Eurobarometr pokazuje, że optymizm wobec przyszłości Unii Europejskiej jest dziś powszechny. 60 procent mieszkańców Wspólnoty patrzy na przyszłość UE z nadzieją. W Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy - 72 procent respondentów deklaruje optymizm.

Pesymistycznie na przyszłość UE patrzy 37 procent mieszkańców Wspólnoty. W Polsce odsetek ten jest niższy - 24 procent badanych wyraża obawy co do dalszych losów Unii.

Wsparcie dla Ukrainy - Polacy na czele europejskiej solidarności

Jednym z kluczowych tematów badania było wsparcie dla Ukrainy. Polacy zdecydowanie popierają działania na rzecz naszego wschodniego sąsiada. 70 procent respondentów z Polski opowiada się za finansowaniem wsparcia wojskowego dla Ukrainy. To wynik znacznie wyższy niż unijna średnia, która wynosi 56 procent.

Przeciwnych takim działaniom jest w Polsce 27 procent badanych, podczas gdy w całej UE sprzeciw wyraża 39 procent respondentów.

Warto zwrócić uwagę także na poparcie dla przyjmowania Ukraińców uciekających przed wojną. W całej Unii Europejskiej za taką pomocą opowiada się 80 procent mieszkańców, w Polsce - 77 procent.

Kolejnym ważnym aspektem jest poparcie dla przyznania Ukrainie statusu potencjalnego kraju członkowskiego UE. W Polsce takie rozwiązanie popiera 65 procent badanych, podczas gdy średnia dla całej Unii wynosi 57 procent.

Największe obawy Europejczyków

Eurobarometr nie tylko bada poziom zaufania i optymizmu, ale także wskazuje, czego najbardziej obawiają się mieszkańcy Europy. Największym źródłem niepokoju jest obecnie konflikt na Bliskim Wschodzie - wskazało go 25 procent respondentów.

Niewiele mniej, bo 23 procent, martwi się o ogólną sytuację międzynarodową. Wojna w Ukrainie znalazła się na trzecim miejscu w rankingu największych zagrożeń - obawia się jej 20 procent badanych.

Badanie przeprowadzono w okresie od 12 marca do 5 kwietnia 2026 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 26 415 obywateli UE, którzy odpowiadali na pytania w ramach wywiadów bezpośrednich. Dodatkowo, badanie objęło także kraje kandydujące do Unii (z wyjątkiem Ukrainy) oraz Wielką Brytanię.