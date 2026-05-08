​Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w prokuratorze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Zdjęcia arkuszy pojawiały się w mediach społecznościowych podczas trwania egzaminów maturalnych.

Matura 2026: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W poniedziałek w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęły się matury. W pierwsze trzy dni: poniedziałek, wtorek i środę przeprowadzone zostały obowiązkowe dla wszystkich maturzystów egzaminy pisemne z języka polskiego , matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym . Każdego dnia w trakcie trwania egzaminów w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu 4, 5 i 6 maja 2026 r. treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych - poinformował w piątek dyrektor CKE.

Zakrzewski wyjaśnił, że chodzi o arkusze egzaminacyjne maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, które po rozpoczęciu egzaminu zostały opublikowane na portalu X.

Matura 2026: Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego i matematyki

Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki.

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

Kara za wniesienie telefonu na egzamin maturalny

W 2025 roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu.

Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.