Groźny pożar w Czajkowie (Wielkopolskie) został opanowany po godz. 16. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 27 zastępów straży pożarnej. Część z nich już wraca do bazy. Trwa monitorowanie kontenera.

Pożar magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie / KP PSP Ostrzeszów /

Poważny pożar wybuchł w magazynie energii z akumulatorami dużej mocy w Czajkowie (woj. wielkopolskie).

Pożarem objęty był kontenerowy magazyn o wadze 18 ton, wyposażony w akumulatory o dużej mocy.

Ok. godz. 16 strażacy opanowali ogień.

W czwartek rano strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze akumulatorów dużej mocy o łącznej mocy 2 MW (ponad 107 tys. ogniw), znajdujących się w ok. 18-tonowym kontenerowym magazynie energii w miejscowości Czajków w powiecie ostrzeszowskim.

Jak przekazał RMF FM kapitan Radosław Gatkowski z ostrzeszowskiej straży, na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów.

Jest to taki kontener morski, w którym jest usytuowana bateria o dużej mocy - powiedział Gatkowski. Panuje duże zadymienie. Pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi. Strażacy schładzają tę baterię - wyjaśnił.

Od rana mimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar się rozwijał. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków - poinformowała wielkopolska straż pożarna.

Jak informują strażacy, skala pożaru była duża. W kontenerze znajduje się około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych. Dla porównania - bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 ogniw. Oznacza to, że mamy do czynienia z odpowiednikiem ponad 2 tys. hulajnóg elektrycznych.

W odległości około 500 metrów od miejsca, gdzie prowadzona była akcja gaśnicza, znajduje się szkoła podstawowa. Na czas działań strażaków wydano zakaz opuszczania budynku.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Ostrzeżenie dotyczy dużego zadymienia. RCB apelowało o niezbliżanie się do miejsca pożaru, pozostanie w domach i zamknięcie okien.

