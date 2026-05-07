Dramatyczne sceny rozegrały się w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim (woj. wielkopolskie). Policyjny pościg zakończył się rozbiciem radiowozu, a poszukiwany kierowca wciąż jest na wolności. Policja zapewnia, że zna jego tożsamość i prowadzi intensywne poszukiwania uciekiniera.
W środę w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem policji.
Funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu osobowego, jednak ten zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę.
Podczas pościgu doszło do groźnego incydentu. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i uderzył w słup. Na szczęście, jak informują służby, nikt nie odniósł obrażeń.
Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, nadal pozostaje na wolności.
Policja jednak zapewnia, że zna jego tożsamość i prowadzi intensywne działania, by go zatrzymać.