Strażacy walczą z dużym pożarem lasu na terenie Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Ogień strawił dotychczas obszar o powierzchni 1180 hektarów, a zarówno Ukraina, jak i Rosja wydały komunikat w sprawie poziomu promieniowania.
- W strefie wykluczenia wokół niedziałającej czarnobylskiej elektrowni jądrowej wybuchł duży pożar lasu po upadku rosyjskiego drona.
- Ogień strawił dotychczas obszar o powierzchni 1180 hektarów.
- Akcję gaśniczą utrudniają silny wiatr, susza i zagrożenie minowe.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Ukraińscy strażacy walczą w piątek z dużym pożarem lasu w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Ogień pojawił się w czwartek po tym, jak w pobliżu nieczynnej siłowni rozbił się rosyjski dron.
Na zdjęciach opublikowanych przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) widać strażaków w maskach, ciężki sprzęt (np. buldożery) i słup gęstego, białego dymu unoszący się nad terenem.
W piątkowe popołudnie poinformowano, że ogień strawił dotychczas obszar o powierzchni 1180 hektarów. "Trwa likwidacja rozległego pożaru lasu w strefie wykluczenia. Z powodu silnych podmuchów wiatru ogień szybko rozprzestrzenia się po terenie, obejmując kolejne kwartały kompleksu leśnego" - czytamy.