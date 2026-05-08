Na jeziorze Żarnowieckim w miejscowości Nadole (powiat wejherowski) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróconym kajaku - z wody było słychać wołanie o pomoc. Dzięki sprawnej akcji ratowników nikomu nic się stało.

Kajak - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji lokalnych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

W piątek po południu do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o przewróconym kajaku. Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Kościerzyny.

Na miejscu okazało się, że dwie osoby płynęły kajakiem, zaś trzecia próbowała ich ratować i udała się w ich kierunku.

Cała trójka została podjęta z wody przez druhów OSP Nadole. Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby.

Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach bowiem wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. Dzięki sprawnej akcji ratowników pomoc dotarła na czas i nikt w tym groźnym wypadku nie ucierpiał.