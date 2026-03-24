Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który przez pięć lat okradał kościoły w centrum Krakowa. Proceder trwał od 2021 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży oraz kierowania gróźb karalnych.

Policjanci zatrzymali mężczyznę przed jedną ze świątyń w Krakowie. 37-latek od kilku lat regularnie odwiedzał dwa kościoły w centrum miasta i opróżniał skarbonki na pieniądze. Jak podaje policja, łącznie przywłaszczył blisko 7 tysięcy złotych.

W trakcie postępowania wyszło na jaw, że podczas jednej z wizyt kierował także groźby karalne wobec innej osoby.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zuchwałej kradzieży oraz kierowania gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działanie w warunkach recydywy może ona zostać zaostrzona.

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu przebywania w miejscach sakralnych.