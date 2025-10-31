Policja czeka na opinię lekarzy po wypadku z udziałem radiowozu, do którego doszło w czwartek w wielkopolskim Śremie. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.

Policja czeka na opinię lekarzy ws. funkcjonariusza poszkodowanego w zderzeniu radiowozu i cywilnej osobówki.

Doszło do niego w czwartek w Śremie (woj. wielkopolskie).

Od stanu zdrowa poszkodowanego będzie zależeć sankcja dla kierowcy osobówki, która wjechała w radiowóz.

Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, jeden z policjantów opuścił już szpital, a drugi pozostał w nim na obserwacji.

Lekarze muszą ustalić, czy obrażenia których doznał, będą kwalifikowały się jako utrzymujące się powyżej tygodnia. Od tego będzie zależało, jaką karę poniesie kierowca, który uderzył w radiowóz jadący na sygnale.

67-letni kierowca toyoty, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu oznakowanemu radiowozowi.

Mężczyźnie za kółkiem i jego pasażerce nic się nie stało.

Funkcjonariusze jechali na interwencję związaną z zatrzymaniem pijanego kierowcy w miejscowości Orkowo. Jak ustalił reporter RMF FM, zatrzymany miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.