Dramat na przejeździe kolejowym koło Zbąszynia w Wielkopolsce. Pociąg uderzył tam w auto osobowe. W wyniku zdarzenia zmarł kierowca samochodu. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Auto wjechało pod pociąg (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, około godziny 5:00 na przejeździe kolejowym Strzyżewo - na drodze w kierunku miasta Zbąszyń - kierowca nissana wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście.

Kierowca, który w aucie znajdował się sam, zginął na miejscu. Pociągiem podróżowało około 300 osób - nikomu nic się nie stało.

Kolej podstawiła busy zastępcze, które przewiozą pasażerów do innego pociągu.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora.

Droga powiatowa, która prowadzi do miasta Zbąszyń, jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.