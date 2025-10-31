"Będziemy jako Polska startować w konkursie na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych" - poinformował w piątek minister finansów Andrzej Domański. Nowa agencja ma zatrudniać 250 osób.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie, 31.10.2025 / Rafał Guz / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Polska przystąpi do konkursu na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych, wskazując Warszawę jako siedzibę - powiedział minister finansów Andrzej Domański w piątek na konferencji.

Przypomniał, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji było przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd.

Warszawa ma wszystkie atuty, aby ten konkurs wygrać, mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi - powiedział minister Domański.

W nowym urzędzie ma pracować 250 osób. Polska o nowy urząd będzie rywalizować m.in. z Francją i Portugalią.

