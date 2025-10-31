Osiem osób zajmujących się kradzieżą samochodów i sprzedażą części zatrzymali policjanci. Lista zarzucanych im przestępstw jest długa, a wśród podejrzanych jest m.in. krakowski adwokat.
- Policja zatrzymała osiem osób zajmujących się kradzieżą aut.
- Podejrzani sprzedawali pozyskane w ten sposób części.
- Wśród zatrzymanych jest adwokat z Krakowa.
Sprawą zajmują się stołeczni policjanci specjalizujący się w walce z przestępczością samochodową. Na terenie garnizonu stołecznego i Krakowa zatrzymali osiem osób w wieku od 29 do 51 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Zajmowała się ona kradzieżami pojazdów i paserstwem zdemontowanych części.
Zatrzymani, wśród których jest również krakowski adwokat, mieli także wyłudzać odszkodowania z tytułu zgłoszenia fikcyjnej kradzieży auta.
Policjanci zabezpieczyli w sumie 7 samochodów, urządzenia do kradzieży, części samochodowe, dwa przedmioty przypominające broń palną oraz ponad 50 tys. zł na poczet przyszłych kar.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Co więcej, w tej sprawie zarzuty usłyszeli też trzej podejrzani doprowadzeni do prokuratury z zakładów karnych, gdzie odbywają kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa.
Sześciu zatrzymanych trafiło na trzy miesiące do aresztu, a dwóch objęto dozorem policyjnym.