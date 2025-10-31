Od poniedziałku, 3 listopada, do 15 grudnia można składać wniosek o bon ciepłowniczy za okres od 1 lipca do 31 grudnia tego roku. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości, w której mieszkamy. Można to zrobić osobiście, wysyłając wniosek pocztą lub m.in. poprzez platformę ePUAP czy aplikację mObywatel. Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Ile pieniędzy można dostać? Komplet informacji oraz wzór wniosku można znaleźć poniżej.

Bon ciepłowniczy to nowe świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które odczuwają wzrost cen ciepła systemowego.

Nabór wniosków startuje 3 listopada; będzie można składać je dwukrotnie – za drugie półrocze 2025 roku oraz cały 2026 rok.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła netto i może wynieść od 500 zł do nawet 3500 zł dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać osobiście w urzędzie gminy lub miasta albo elektronicznie przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Przy składaniu wniosku warto mieć przygotowane dokumenty takie jak oświadczenie o dochodach i zaświadczenie od zarządcy budynku.

Wzór wniosku o bon oraz dokładne warunki, które trzeba spełniać, aby go dostać, znajdziesz poniżej.

Bon ciepłowniczy 2025/2026, czyli nowe świadczenie

Bon ciepłowniczy to nowy rodzaj świadczenia finansowego dla niektórych gospodarstw domowych. Wsparcie przysługuje osobom o niskich dochodach, które - jak określiło Ministerstwo Energii - "doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne na skutek wygaśnięcia z dniem 30 czerwca br. mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła".Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać dwukrotnie:

jeszcze w tym roku, od poniedziałku 3 listopada - za okres 1 lipca - 31 grudnia;

w 2026 roku - za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 roku.

Dla kogo jest bon ciepłowniczy?

Resort energii informuje, że bon ciepłowniczy może być przyznany gospodarstwom domowym, których przeciętny miesięczny dochód wyosi: 3272,69 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe, 2454,52 zł na osobę – gospodarstwo domowe wieloosobowe. Świadczenie jest dla osób korzystających z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Przysługuje, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł/GJ netto.

Ile pieniędzy można dostać w ramach bonu ciepłowniczego?

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 lipca - 31 grudnia 2025 roku:



500 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, 1000 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,

dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, 1750 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

W przyszłym roku, przy bonie ciepłowniczym za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 roku:



1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, 2000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,

dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, 3500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Bon ciepłowniczy – jak złożyć wniosek, druk, wzór