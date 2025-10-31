Nowe informacje, które podała Wirtualna Polska, rzucają światło na kulisy sprzedaży strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny w Zabłotni. Tuż przed zmianą władzy w 2023 roku wiceprezes firmy Dawtona nabył grunt kluczowy dla inwestycji CPK, a firma przygotowała dla polityków PiS spersonalizowane gadżety wyborcze. Wątpliwości budzą nie tylko okoliczności transakcji, ale i nieścisłości w dokumentacji dotyczącej kampanijnych wydatków polityków.

/ Leszek Szymański /PAP

Wiceprezes Dawtony kupił strategiczną działkę przeznaczoną pod CPK tuż przed zmianą władzy.

Firma Dawtona przygotowała dla polityków PiS spersonalizowane tubki z musem owocowym jako materiały wyborcze.

Na fakturach za gadżety pojawiły się niezgodności dotyczące producenta.

Sprzedaż działki odbyła się mimo sprzeciwu władz CPK.

Politycy PiS potwierdzają udział w kampanijnych akcjach, ale nie potrafią wyjaśnić wszystkich nieścisłości związanych z fakturami.

Telus odnosząc się do publikacji napisał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i nie ma nic do ukrycia.

Sprzedaż działki pod CPK

W grudniu 2023 roku tuż przed zmianą władzy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki w Zabłotni. Nabywcą został Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona. Grunt ten jest kluczowy dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - planowano tam przebieg linii kolei dużych prędkości oraz strefę przemysłowo-usługową.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 roku. Sprzedaż odbyła się mimo sprzeciwu władz CPK oraz faktu, że na terenie znajdował się naturalny ciek wodny.

Co ciekawe, w okresie poprzedzającym wybory politycy PiS, w tym Robert Telus, Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec, odwiedzali zakłady Dawtony. Spotkania te zbiegły się w czasie z decyzjami administracyjnymi, które umożliwiły sprzedaż działki pod CPK - wskazuje Szymon Jadczak z WP.

"Daj plusa na Telusa"

W trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku trzech posłów PiS, w tym były minister rolnictwa Robert Telus, zamówiło w Dawtonie spersonalizowane tubki z musem owocowym. Na opakowaniach znalazły się zdjęcia polityków, hasła wyborcze oraz logo partii. Gadżety te były rozdawane podczas spotkań z wyborcami.