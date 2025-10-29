Czworo dzieci i troje pracowników służby zdrowia zostało rannych w środę rano w wyniku ataku rosyjskich sił zbrojnych na Szpital Dziecięcy w Chersoniu na południu Ukrainy. "Zbierane są dowody kolejnej zbrodni wojennej Rosji. Bombardowanie obiektów cywilnych, w szczególności placówek opieki zdrowotnej, jest rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego" - poinformowała regionalna prokuratura.

Szpital Dziecięcy w Chersoniu po rosyjskim ciężkim ostrzale artyleryjskim, 29.10. 2025. W środku były dzieci, ich rodzice i personel medyczny / Prokuratura Obwodowa w Chersoniu (Xерсонська обласна прокуратура, FB) /

"W środę ok. godz. 9:20 (8:20 czasu polskiego - przyp. red.) wróg tworzył ogień artyleryjski w kierunku Szpitala Dziecięcego w Chersoniu, w którym przebywali wówczas mali pacjenci, ich rodzice oraz personel medyczny" - poinformowała Prokuratura Obwodowa w Chersoniu. Według wstępnych danych w wyniku ostrzału rannych zostało dziewięć osób, w tym czworo dzieci i troje pracowników medycznych.

Trwa jeszcze ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych. Budynek szpitala został bardzo poważnie uszkodzony, a fala uderzeniowa zniszczyła również pobliskie budynki.

"Prokuratorzy wraz ze śledczymi ustalają szczegóły ataku i zbierają dowody kolejnej zbrodni wojennej Rosji. Bombardowanie obiektów cywilnych, w szczególności placówek opieki zdrowotnej, jest rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego" - dodano w komunikacie prokuratury.

Chersoń jest stale ostrzeliwany przez wojska rosyjskie ze wschodniej części obwodu chersońskiego, po drugiej stronie Dniepru, która pozostaje pod okupacją rosyjską. Zachodnia część obwodu, w tym sam Chersoń, została odbita przez wojska ukraińskie i pozostaje pod kontrolą Ukrainy od listopada 2022 roku.