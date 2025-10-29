Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku w miejscowości Popień-Parcela w powiecie brzezińskim w Łódzkiem. Samochód osobowy zderzył się tam z dostawczym.
- Śmiertelny wypadek w woj. łódzkim.
- Zderzyły się dwa auta.
- Nie żyje 85-letni mężczyzna.
Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka dowiedziała się, że do wypadku doszło w środę po godz. 10 na drodze lokalnej w miejscowości Popień-Parcela.
Zderzyły się dwa samochody - osobówka i dostawczak. W wypadku zginął 85-letni mężczyzna.
Mimo wysiłku ratowników medycznych, nie udało się go uratować - przekazał bryg. Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.
Jedna osoba, zakleszczona w pojeździe, została ewakuowana przez strażaków.
Na miejscu lądował LPR. Policja bada okoliczności zdarzenia.