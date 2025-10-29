​Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku w miejscowości Popień-Parcela w powiecie brzezińskim w Łódzkiem. Samochód osobowy zderzył się tam z dostawczym.

Wypadek auta osobowego i dostawczego / KP PSP w Brzezinach /

Śmiertelny wypadek w woj. łódzkim.

Zderzyły się dwa auta.

Nie żyje 85-letni mężczyzna.

Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka dowiedziała się, że do wypadku doszło w środę po godz. 10 na drodze lokalnej w miejscowości Popień-Parcela.

Zderzyły się dwa samochody - osobówka i dostawczak. W wypadku zginął 85-letni mężczyzna.

Mimo wysiłku ratowników medycznych, nie udało się go uratować - przekazał bryg. Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

/ KP PSP w Brzezinach /

/ KP PSP w Brzezinach /

Jedna osoba, zakleszczona w pojeździe, została ewakuowana przez strażaków.

Na miejscu lądował LPR. Policja bada okoliczności zdarzenia.