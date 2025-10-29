Poważne obrażenia odniósł mężczyzna w wyniku bójki, do której doszło na ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Podejrzanych o pobicie trzech młodych mężczyzn poszukuje policja, która upubliczniła ich wizerunki i zaapelowała do mieszkańców stolicy o kontakt, jeśli ktoś ich zna lub wie, gdzie mogą przebywać. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość.

/ KRP I - Śródmieście / Policja

W centrum Warszawy został pobity mężczyzna.

Służby pokazały wizerunki podejrzanych. Zdjęcia trzech młodych mężczyzn znajdziesz poniżej.

Jeśli ktoś ma na ich temat jakieś informacje, proszony jest o telefon pod nr: 47 723 91 30, 47 723 91 28, 47 723 91 50 lub wiadomość na adres mailowy: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl.

W Warszawie na ul. Marszałkowskiej doszło do bójki. Poszkodowany został mężczyzna. Odniósł poważne obrażenia. Sprawców dotąd nie udało się zatrzymać. Policjanci poinformowali, że zabezpieczyli materiał dowodowy i apelują o pomoc. Wizerunek osób podejrzanych opublikowali na zdjęciach.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn, prosimy o kontakt z policjantami pod numerami telefonów 47 723 91 30, 47 723 91 28 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2891/25. Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl. Zapewniamy anonimowość" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.