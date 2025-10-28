Wrocławscy kierowcy planujący odwiedzić groby bliskich na cmentarzu Osobowickim muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z parkingu na terenach wojskowych. W związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, wjazd będzie możliwy tylko po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, co musisz zrobić, by bez przeszkód zaparkować przy nekropolii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Parking na terenach wojskowych - tylko bez kamer i rejestratorów

Jak co roku odwiedzający cmentarz Osobowicki we Wrocławiu będą mogli skorzystać z parkingu zorganizowanego na terenie wojskowym w dniach 31 października i 1 listopada.

Tym razem obowiązują jednak nowe, rygorystyczne zasady. W związku z przepisami dotyczącymi obronności, na parking nie wjadą samochody wyposażone w kamery, czujniki parkowania rejestrujące obraz, wideorejestratory oraz inne urządzenia nagrywające.

"Jak co roku, dzięki uprzejmości wojska, będzie można z niego skorzystać, ale trzeba zdemontować albo zasłonić kamery, czujniki parkowania i inne rejestratory obrazu" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.





Nowe przepisy i kontrole na wjeździe

Zmiany wynikają z Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 roku. Dokumenty te wprowadzają zakaz fotografowania i filmowania obiektów strategicznych, w tym wojskowych.

W związku z tym, podczas wjazdu na teren parkingu, służby będą kontrolować pojazdy pod kątem obecności urządzeń rejestrujących.

"Wjazd na parking będzie jak co roku od ulicy Obornickiej. Na wjeździe będą bramki, wojskowi i przedstawiciele służb, którzy sprawdzą wszystkie wjeżdżające na teren parkingu pojazdy pod kątem urządzeń rejestrujących. Dlatego Miasto Wrocław apeluje do wszystkich odwiedzających cmentarz, którzy chcą na tym parkingu zostawić auta i udać się na groby najbliższych, by takie urządzenia zdemontowali, wyłączyli albo skutecznie zasłonili" - podkreśla Joanna Urbańska-Jaworska z urzędu miasta.





Jak przygotować samochód do wjazdu?



Zgodnie z zaleceniami wojska, przed wjazdem na teren parkingu trzeba zdemontować wideorejestratory oraz inne urządzenia rejestrujące obraz, a także wyłączyć lub zakryć czujniki parkowania, które mogą nagrywać obraz lub dźwięk.

Dodatkowo, podczas wjazdu, w celach ewidencyjnych, odnotowane zostaną numery rejestracyjne pojazdów.



Osoby, które nie zastosują się do nowych zasad, nie zostaną wpuszczone na teren parkingu. Miasto apeluje o współpracę i stosowanie się do zaleceń służb, co ma zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo podczas wzmożonego ruchu w okresie Wszystkich Świętych.