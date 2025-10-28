Wrocławscy kierowcy planujący odwiedzić groby bliskich na cmentarzu Osobowickim muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z parkingu na terenach wojskowych. W związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, wjazd będzie możliwy tylko po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, co musisz zrobić, by bez przeszkód zaparkować przy nekropolii.
Jak co roku odwiedzający cmentarz Osobowicki we Wrocławiu będą mogli skorzystać z parkingu zorganizowanego na terenie wojskowym w dniach 31 października i 1 listopada.
Tym razem obowiązują jednak nowe, rygorystyczne zasady. W związku z przepisami dotyczącymi obronności, na parking nie wjadą samochody wyposażone w kamery, czujniki parkowania rejestrujące obraz, wideorejestratory oraz inne urządzenia nagrywające.
"Jak co roku, dzięki uprzejmości wojska, będzie można z niego skorzystać, ale trzeba zdemontować albo zasłonić kamery, czujniki parkowania i inne rejestratory obrazu" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Zmiany wynikają z Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 roku. Dokumenty te wprowadzają zakaz fotografowania i filmowania obiektów strategicznych, w tym wojskowych.
W związku z tym, podczas wjazdu na teren parkingu, służby będą kontrolować pojazdy pod kątem obecności urządzeń rejestrujących.
"Wjazd na parking będzie jak co roku od ulicy Obornickiej. Na wjeździe będą bramki, wojskowi i przedstawiciele służb, którzy sprawdzą wszystkie wjeżdżające na teren parkingu pojazdy pod kątem urządzeń rejestrujących. Dlatego Miasto Wrocław apeluje do wszystkich odwiedzających cmentarz, którzy chcą na tym parkingu zostawić auta i udać się na groby najbliższych, by takie urządzenia zdemontowali, wyłączyli albo skutecznie zasłonili" - podkreśla Joanna Urbańska-Jaworska z urzędu miasta.
Zgodnie z zaleceniami wojska, przed wjazdem na teren parkingu trzeba zdemontować wideorejestratory oraz inne urządzenia rejestrujące obraz, a także wyłączyć lub zakryć czujniki parkowania, które mogą nagrywać obraz lub dźwięk.
Dodatkowo, podczas wjazdu, w celach ewidencyjnych, odnotowane zostaną numery rejestracyjne pojazdów.
Osoby, które nie zastosują się do nowych zasad, nie zostaną wpuszczone na teren parkingu. Miasto apeluje o współpracę i stosowanie się do zaleceń służb, co ma zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo podczas wzmożonego ruchu w okresie Wszystkich Świętych.