Sąd Okręgowy w Słupsku wydał wyrok wobec 33-letniego Pawła F., który zgwałcił ze szczególnym okrucieństwem 11-latkę. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.

11-latka została zwabiona przez mężczyznę do bloku / Shutterstock

Do zbrodni doszło w kwietniu ubiegłego roku w Słupsku. Paweł F. zwabił 11-latkę do klatki schodowej bloku - twierdził, że potrzebuje jej pomocy. Potem wepchnął dziewczynkę do mieszkania i zamknął drzwi na klucz. Następnie przewrócił dziecko na podłogę, szarpał, trzymał za włosy, uderzał w twarz, groził śmiercią i zgwałcił.

Proces toczył się od stycznia 2025 r. za zamkniętymi drzwiami. Na ogłoszeniu wyroku nie było oskarżonego. Stawił się jedynie jego obrońca z urzędu.

Jawność uzasadnienia wyroku wyłączona

Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Aleksandra Szumińska zaznaczyła, że ze względu na dobro pokrzywdzonej w publikacjach w mediach nie można ujawniać inicjałów dziewczynki i adresu, gdzie doszło do przestępstwa. Sędzia wyłączyła jawność ustnego uzasadnienia wyroku.



Paweł F. został uznany za winnego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 11-latki i skazany na 25 lat więzienia. Karę ma odbyć w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.



Sąd orzekł również, że Paweł F. nie może zbliżać się do dziewczynki na odległość mniejszą niż 50 m i zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną przez 10 lat. Sąd orzeka dożywotnio zakaz zajmowania przez oskarżonego wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi - mówiła sędzia Szumińska.



Ponadto Paweł F. ma zapłacić na rzecz dziewczynki 50 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wcześniej mężczyzna spędził niemal 7,5 roku w więzieniu - m.in. za rozbój.

Wyrok nie jest prawomocny.

