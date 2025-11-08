37-latek przez dwa dni był przetrzymywany w kamienicy przy Piotrkowskiej. Oprawcy przywiązali go do krzesła i grozili obcięciem palców. Mężczyzna wyskoczył z okna na drugim piętrze, próbując uciec oprawcom. Policja zatrzymała czterech podejrzanych w tej sprawie.

Dramatyczna ucieczka przez okno

Do zdarzenia doszło w jednej z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. W środę, 5 listopada, policjanci zostali wezwani po tym, jak 37-letni mężczyzna wyskoczył z okna na drugim piętrze, próbując uciec oprawcom. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, ale był przytomny i wskazał funkcjonariuszom osoby odpowiedzialne za jego przetrzymywanie. Sprawcy wychodzili wówczas z bramy.

Jak ustalili śledczy, kilka dni wcześniej 37-latek został zaproszony na spotkanie towarzyskie, podczas którego doszło do awantury. Czworo uczestników imprezy zażądało od niego pieniędzy. Gdy odmówił, został przywiązany do krzesła i przez dwa dni był więziony. Napastnicy grozili mu obcięciem palców oraz użyciem palnika.

Policja zatrzymała trzech mężczyzn i kobietę, którzy odpowiedzą za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem oraz wymuszenie rozbójnicze. Wszyscy trafili do aresztu.



