Pasażerowie pociągów dalekobieżnych muszą się liczyć z nawet 6 godzinami opóźnienia. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Gąsocin między Nasielskiem a Ciechanowem na Mazowszu. Kobieta weszła pod pociąg. Nie udało się jej uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śmiertelny wypadek na kolei

Do wypadku doszło na torach kolejowych w miejscowości Gąsocin - między Nasielskiem a Ciechanowem (woj. mazowieckie). Kobieta weszła pod pociąg jadący z Łodzi do Kołobrzegu. Nie udało się jej uratować.

Osoba postronna wtargnęła na linię kolejową poza przejściami i przejazdami na szlaku pomiędzy stacjami Świercze a Nasielsk - mówił w rozmowie z RMF FM Karol Jakubowski z PKP PLK. Pociągiem podróżowało 850 pasażerów. Kolejarze nie mieli możliwości podstawienia zastępczych autobusów, dlatego podróżni tak długo czekali - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.

Na miejscu obecni są strażacy, policjanci, prokurator i członkowie komisji badania wypadków kolejowych. Od godziny 15:25 ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze, więc jest to duże ograniczenie na tak ważnej linii kolejowej - przekazał Karol Jakubowski. Jednak w niedługim czasie, praca służb ma się zakończyć i ruch pociągów będzie mógł być wznowiony na obu torach.

Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami rzędu nawet 6 godzin. Tak jest w przypadku pociągu Sienkiewicz z Olsztyna do Krakowa, który ma 345 minut opóźnienia. Prawie pięciogodzinne opóźnienie notują też składy pociągu Żeglarz, kursujące między Łodzią a Gdynią. Zmiany na tym odcinku wpływają na opóźnienia pociągów niemal w całym kraju.