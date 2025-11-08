"Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii" - oświadczył Zbigniew Ziobro we wpisie na X. Polityk decyzją prokuratury z piątku ma zostać zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Sejm uchylił mu immunitet ws. wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz potencjalny areszt. Tymczasem Zbigniew Ziobro obecnie przebywa poza granicami Polski.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkusnik / East News

"Igrzyska bezprawia" i "polowanie na Ziobrę"

Były minister sprawiedliwości w oświadczeniu na X wyraził opinię, że premier Donald Tusk prowadzi "igrzyska bezprawia z polowaniem". Zdaniem polityka, takie postępowanie ma za zadanie "medialnie wyciszyć kryzys w onkologii". Chodzi o problemy z finansowaniem leczenia onkologicznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Jak podaje prasa, dzisiaj przekładane są operacje, terapie, bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie. Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii" - można przeczytać we wpisie Ziobry.

Polityk PiS zwrócił również uwagę na swoje osobiste doświadczenia w zakresie leczenia onkologicznego.

"Odmówienie chorym na raka pomocy medycznej to jak wyrok. Dla niektórych ten najtragiczniejszy. W leczeniu nowotworu liczy się każdy dzień, dosłownie. Wiem o tym dobrze, bo jako pacjent onkologiczny poznałem wiele dramatycznych historii" - napisał Zbigniew Ziobro.

Finansowanie onkologii

W tym tygodniu pojawiły się doniesienia, że coraz więcej szpitali w Polsce przestaje przyjmować nowych pacjentów, również osoby wymagające leczenia onkologicznego. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej wynika, że placówki przekładają leczenie na przyszły rok z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa. To pieniądze na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotychczasowa dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 32 mld zł.

"Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku" - zapewniło ministerstwo.

Uchylony immunitet Zbigniewa Ziobry

W piątek Sejm uchylił immunitet Zbigniewa Ziobry we wszystkich 26 zarzutach. Chce mu je postawić Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na aresztowanie i ewentualny tymczasowy areszt dla polityka. Ma on zostać zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.

Były minister sprawiedliwości obecnie przebywa na Węgrzech, w Budapeszcie. Niemniej, nie padła z jego strony jasna deklaracja, czy zamierza występować o azyl polityczny.